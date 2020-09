Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 30 settembre 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:30 Soliti Ignoti

ore 21:25 Ulisse: il piacere della scoperta

ore 23:50 Porta a Porta

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Mare Fuori 1×03-04 1a Tv

ore 23:15 Una pezza di Lundini

ore 23:50 Nati Stanchi

Rai 3

ore 20:25 Tutto su mia madre

ore 20:45 Un Posto Al sole

ore 21:20 Chi l’Ha visto?

ore 00:30 Linea Notte – Info

Canale 5

ore 20:35 Striscia la notizia

ore 21:35 Temptation Island

ore 01:05 Tg5



Italia 1

ore 19:00 CSI New York 1×10-11

ore 20:40 CSI 12×05

ore 21:30 Rambo 3

ore 23:40 Disconnessi on the road

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Stasera Italia news Speciale

ore 23:40 The Life of David Gale

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Atlantide – Fuori i mercanti dal tempio

Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:25 The Eagle

ore 23:30 Gomorra 3×07-08

Nove (Sky 149)

ore 20:30 Deal with It

ore 21:30 Fantozzi contro tutti

ore 23:20 I magnifici Sette (2016)

Serie tv e film in Tv Guida Tv Mercoledì 30 settembre

Le Serie Tv in Chiaro

RaiPremium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 L ast Cop 3×13 4×01-02

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 L 3×13 4×01-02 Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Miss Marple 3×04

Nemesi

(ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Nemesi Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Law & Order SVU 19×03-04

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 19×03-04 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Alexandra Ehle 1×03 1a Tv

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Yellowstone 2×09-10 Finale di stagione 1a tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×09-10 Finale di stagione 1a tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 911 Lone Star 1×09-10

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 1×09-10 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 The Blacklist 7×11-12

(ch. 116) ore 21:05 7×11-12 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 The Sinner 3×04 1a Tv

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 3×04 1a Tv Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Riverdale 4×15 1a Tv

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 4×15 1a Tv Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Chicago Fire 8×01-02

(ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 8×01-02 laF (ch. 135) ore 21:10 Lo stato dell’Unione – miniserie

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 The Time Machine

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 After Earth

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Ocean’s Twelve

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Hotel Gagarin

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Earthstorm



La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Rosamunde Pilcher: Vento sul lago

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Romanzo Criminale

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Operation Chromite

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 City Hunter Special: Un complotto da un milione di dollari

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Prima di lunedì

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Lucania – Terra sangue e magia

Cinema Collection ’90 (ch. 303) ore 21:15 Trainspotting

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Stardust

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Men in Black: International

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 L’intruso

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 5 anni di fidanzamento

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Churchill

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Ted

Premium Cinema 1 ore 21:15 Troy

Premium Cinema 2 ore 21:15 Arancia meccanica

Premium Cinema 3 ore 21:15 Il ciclone



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv