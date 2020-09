Ferentino, dopo 32 anni si servizio il vigile Pietro Mosca va in pensione

Il Comune di Ferentino ha salutato, questa mattina, il vigile urbano Pietro Mosca, che dopo 32 anni di servizio alle dipendenze del Comando di polizia locale è andato in pensione.

Il vigile urbano Pietro Mosca va in pensione

A festeggiarlo i colleghi della Polizia Locale, con la comandante Rosalinda Di Nunzio, e gli altri dipendenti dell’ente di piazza Matteotti che hanno avuto per lui parole di affetto e stima. Insieme al primo cittadino erano presenti numerosi amministratori e rappresentanti del consiglio comunale.

Il sindaco Antonio Pompeo lo ha ricevuto nella sala consiliare del palazzo municipale e gli ha consegnato una targa ricordo. Questo il messaggio: ‘Un sentito ringraziamento per la pluriennale e meritoria attività svolta al servizio della comunità, con un autentico spirito di appartenenza, professionalità e grande umanità’.

“A Pietro Mosca – ha aggiunto il sindaco Pompeo – voglio rivolgere i migliori auguri per il futuro, che sia ricco di gioia, meritato riposo ma anche tante soddisfazioni insieme alla sua straordinaria famiglia. Lo ringrazio sinceramente per il servizio prestato in questi anni con abnegazione e spirito di collaborazione, a nome dell’intera città di Ferentino”.