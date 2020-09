Fare un frutteto domestico? Si può anche se non si è degli esperti: ecco come

Hai un piccolo appezzamento di terreno in cui vuoi fare un frutteto? Quelli che seguono sono una serie di consigli che potrebbero esserti utili, soprattutto se sei alle prime armi ed è la prima volta che ti dedichi agli alberi da frutta. Con un po’ di passione, il giusto tempo da dedicare alla cura degli alberi e qualche scelta strategica del resto raccogliere un po’ di frutta per consumo domestico non è del tutto impossibile.

Come fare un frutteto a casa se si è alle prime armi

Parti dal valutare quanto spazio hai a disposizione e se davvero è sufficiente a fare un frutteto. Ogni albero da frutta di media altezza ha bisogno, infatti, di un’area dal diametro di quattro metri dedicata, che diventano sette nel caso di alberi a fusto alto come i ciliegi per esempio. Con ogni probabilità, insomma, non potrai realizzare un piccolo frutteto per uso domestico nel giardino della tua villetta in zona residenziale – potresti provare, in quel caso, a piantare solo uno o due alberi da frutto – ma potrai farlo certamente se vivi in campagna. Meno difficile è, invece, trovare il terreno giusto per fare un frutteto: l’essenziale è che non sia eccessivamente sabbioso e drenante, per il resto la maggior parte delle specie da frutto si adattano bene a una grande varietà di terreni.

Proprio le specie da piantare sono l’aspetto a cui dovresti prestare abbastanza attenzione per riuscire a ottenere buoni frutti. Non c’è una strategia che funziona sempre meglio dell’altra: potresti, per esempio, scegliere di piantare tutti alberi della stessa specie o scegliere, invece, due o tre specie diverse per diversificare il tuo raccolto. Prediligi, però, varietà adatte alla zona geografica in cui ti trovi e, cioè, che abbiano bisogno di temperature, condizioni di esposizione e umidità compatibili con quelle del posto in cui si trova il terreno. Soprattutto se è la prima volta che ti occupi di piante da frutto, poi, dovresti preferire delle varietà di alberi da frutto cosiddette autofertili: semplificando molto, l’impollinazione avviene in questo caso in automatico e grazie agli insetti e senza che tu debba preoccuparti della presenza nella zona di altri alberi della stessa specie. Una chiacchierata col tuo vivaista di fiducia, comunque, dovrebbe aiutarti ad orientarti meglio.

Comincia infine a preparare il tuo capanno degli attrezzi, ma tieni conto che, soprattutto di questi ultimi, potresti non averne bisogno subito. Per i primi mesi fare un frutteto significa soprattutto assicurarsi che le condizioni del terreno siano ottimali o che la pianta non abbia bisogno di fertilizzanti o pesticidi (meglio preferire, in questo caso, quelli naturali). Se ogni primavera a partire dalla prima dopo aver piantato gli alberi vedrai spuntare i fiori, infatti, e più tardi potresti vedere spuntare anche qualche frutto, per il primo raccolto che si possa considerare tale sono necessari anni, in genere due o tre ma a seconda del tipo di albero da frutta piantato anche sei o sette. È per questo che, più che di esperienza, per crescere bene il tuo albero da frutta ha bisogno di pazienza e passione.