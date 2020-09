Monterotondo, giovane in gravi condizioni a causa di un colpo di pistola

Un colpo di pistola sarebbe la causa delle gravi condizioni di un giovane di Monterotondo. Stando a quanto riportato da Fanpage, il ragazzo avrebbe tentato di spararsi in testa.

I fatti

Momenti di alta tensione stamane dopo che un 22enne avrebbe tentato di spararsi in testa, questa la dinamica riportata, in strada. Il ragazzo è stato prontamente soccorso e adesso si trova ricoverato in condizioni molto gravi al Policlinico Gemelli di Roma.

L’episodio è avvenuto stamattina presto. Potrebbero seguire aggiornamenti.