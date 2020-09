Ladispoli, concorso per l’assunzione di sei agenti della Polizia Locale

L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei agenti di Polizia Locale, categoria C, posizione economica C1 – CCNL Regioni ed Autonomie Locali – personale non dirigente.

Concorso per l’assunzione di sei agenti della Polizia Locale al comune di Ladispoli: le info

Il concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29 settembre 2020.

Per tutte le informazioni https://www.comunediladispoli.it/polizia-locale-pubblicato-il-concorso-per-lassunzione-di-sei-agenti/notizia

www.comunediladispoli.it sezione Amministrazione trasparente sotto il link Bandi & Concorsi – categoria: Concorsi