Traffico paralizzato sulla statale Pontina, in direzione sud. Problemi in direzione sud Latina/Terracina tra gli svincoli per il Grande Raccordo Anulare.

Pontina, cantiere in strada: oltre 7 km di code

Mattinata infernale per i tanti automobilisti che sono in transito sulla statale Pontina. A causa di un cantiere d’emergenza predisposto da Anas all’altezza del km 19+200, si registrano code che arrivano fino a ben 7 km.

La zona interessata è quella in direzione sud Latina/Terracina tra gli svincoli per il Gra, anche se la coda sta iniziando a formarsi sulla corsia d’uscita in direzione Castel di Decima.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio.