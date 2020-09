Rocca di Papa, 39 casi di Covid a Villa Maria: contagiati anche gli operatori

Accertati 39 persone positive al covid-19, di cui 31 ospiti e 8 operatori alla residenza sanitaria Villa Maria, a Rocca di Papa.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE SANITARIA – VILLA MARIA A ROCCA DI PAPA. Le parole del Comune

Si rende noto alla Cittadinanza che a seguito di un controllo effettuato dalla ASL Roma 6, presso la residenza sanitaria Villa Maria (in via Frascati) sono stati accertati 39 persone positive al covid-19, di cui 31 ospiti e 8 operatori.

I tamponi sono stati effettuati su tutti gli ospiti e su tutti gli operatori.

È in corso di predisposizione l’ordinanza di isolamento della struttura, analogamente a quanto fatto per il la clinica San Raffaele e il centro “Mondo Migliore”, per controllare ingressi e uscite dalla residenza sanitaria.