Rocca Priora, alunno dell’I.C “Cambellotti” positivo al coronavirus

Un alunno della scuola primaria dell’IC Cambellotti di Rocca Priora è risultato positivo al coronavirus. Il comunicato ufficiale.

Il comunicato dell’Istituto Comprensivo “Duilio Cambellotti” di Rocca Priora

Si comunica che la ASL di competenza ha comunicato al nostro istituto che un alunno della scuola Primaria del Centro Urbano classe I D è risultato positivo al Sars-Cov-2.

L’Istituzione scolastica ha fornito alla ASL tutti i dati richiesti come da protocollo.

La ASL di competenza sta provvedendo a tracciare tutti i contatti stretti dell’alunno in questione ed ha disposto l’ isolamento domiciliare, unicamente per gli alunni della classe ID, fino al giorno 8 ottobre 2020.

Si sottolinea, che i locali della scuola sono igienizzati quotidianamente con appositi prodotti, ed il locale che ospita la classe sarà ulteriormente sanificato come da disposizioni ministeriali.

Si comunica che per gli alunni della classe sarà avviata nei prossimi giorni la didattica a distanza non appena saranno attivi gli account Gmail di tutti i bambini. I genitori degli alunni della classe riceveranno una email con le istruzioni per effettuare il primo accesso.

Si confida sul senso di responsabilità della comunità nel mantenere sempre alta l’attenzione e il rispetto del protocollo a tutela della salute di tutti.