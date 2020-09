Alle ore 9.00 circa la squadra 13A è intervenuta per incidente stradale in Viale dei Romagnoli nel quale è stata coinvolta un’autovettura con all’interno una persona di sesso maschile di anni 82. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estrarre l’uomo dalla vettura ed assicurarlo all’elisoccorso ARES 617 che lo ha trasportato presso l’ospedale S. CAMILLO.

L’altro incidente

Alle ore 11.40 circa per incidente stradale è intervenuta la squadra di Campagnano 31 A nel comune di Nepi al km 35.800 della Via Cassia. Un ragazzo è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale tramite Elisoccorso Ares118 al Policlinico Gemelli. L’altro occupante è stato trasportato con ambulanza al S.Andrea. Carabinieri e Polizia Locale presenti sul posto per gli accertamenti ed altre operazioni di loro competenza.

Foto di repertorio