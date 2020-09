Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 29 settembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – Come piante tra i sassi

23:34 TG1 60 Secondi

23:35 Porta a Porta

01:10 RaiNews24

01:39 Che tempo fa

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Enrico Brignano in Un’ora sola Vi vorrei

22:50 Una Pezza di Lundini

23:20 Mare Fuori – Vite spezzate – Educazione criminale

01:00 Sorgente di vita

01:30 Calcio Totale Speciale Calcio Mercato

02:30 Avvocati Ritorno di fiamma

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Tutto su mia madre

20:45 Un posto al sole

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Cultura presenta Erasmus Stories Exams

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:42 Camere Da Letto

02:43 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:03 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Zero il Folle

01:20 Tg5

01:54 Meteo.It

01:55 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

6 Italia 1

20:41 Il Museo della Mafia – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 The War – il Pianeta delle Scimmie

00:13 Sin City – una Donna per Cui Uccidere

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Media Shopping

02:47 Intervallo – Pretty Little Liars

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Speciale Tg La7

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:25 Name That Tune – Indovina la canzone

23:50 X Factor

02:15 Ex – Amici come prima!

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 I magnifici sette

00:05 Gino cerca chef

01:35 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Fibrillazione di Hawking – The Big Bang Theory V

20:42 L’ Impermanenza del Celibato – The Big Bang Theory V

21:04 Sfida Tra i Ghiacci

23:19 Guardians – il Risveglio Dei Guardiani

01:09 Aperitivo – Hannibal III

01:49 Contorno – Hannibal III

02:29 I Misteri di Chinatown – I Parte – Super Car V

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds IX ep.17

21:21 Nella tana dei lupi

23:55 Fredda è la notte

01:18 X-Files IV ep.20

02:10 X-Files IV ep.21

02:52 Anica appuntamento al cinema

22 Iris

20:05 Il Figlio del Boss – Walker Texas Ranger IV

21:00 Tomahawk, Scure di Guerra

22:56 Posta Grossa A Dodge City

00:53 Guardo, Ci Penso e Nasco

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata Australia

21:15 Chéri

22:45 Led Zeppelin video Biografia

23:47 The Great Songwriters

00:36 Madonna and The Breakfast Club

01:31 Rai News Notte

01:33 Darcey Bussel in cerca di Audrey Hepburn

02:28 Prossima fermata Australia

24 Rai Movie

21:10 Tre manifesti a Ebbing, Missouri

23:10 Broken City

01:05 Il caso Freddy Heineken

02:35 Anica – Appuntamento al cinema

02:40 1981: Indagine a New York

25 Rai Premium

21:20 Un’estate a Maiorca

23:00 Purché finisca bene – Una villa per due

00:55 Sirene – p.5 e p.6

02:40 Memory – p.5

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Cuban Fury

23:10 Lo sguardo dell’altro

01:10 Manon 70

27 Paramount Network

20:10 Happy Days

21:10 G.I. Joe – La nascita dei Cobra

23:10 Godzilla

01:10 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:10 Maigret

28 TV2000

20:00 Rosario recitato dal Card. Comastri

20:30 TG 2000

20:50 Donne che sfidano il mondo

21:10 This Is Us

22:50 Mary and Martha

29 LA7d

21:30 Drop Dead Diva

00:50 La Mala Educaxxxion

02:05 I menù di Benedetta

03:55 Non ditelo alla sposa

30 La 5

21:10 Grande Fratello Vip Aut.

01:05 Disconnessi On The Road

01:39 Grande Fratello Vip Aut.

03:13 Il Dado è Tratto – Izombie III

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti – Eleonora e Cesira vs. Paola e Daniela

21:20 Primo appuntamento

23:50 La clinica del pus

02:30 Piedi al limite – 12 dita

34 Cine34

21:09 Bagnomaria

22:52 Tiramisù

00:41 Non ho sonno

02:37 Gli scontenti

35 Focus

20:15 Aereo Vs Pilota – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

21:15 I Cavalli Selvatici dell’Himalaya – Into The Wild: India

22:15 Il Dilemma di Mamma Orsa – Into The Wild: India

23:15 L’ Energia Eolica – Mega-Ingegneria II

00:15 Mostri Da Fuoristrda – Mega-Ingegneria i

00:50 Gli Eroi Dei Cieli – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

01:40 Golden Gate Bridge – i Più Grandi Ponti del Mondo

02:28 29/09/2020 – Meteo Focus

02:30 Nuove Frontiere – Space Colonies

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – il tutore

21:10 Alice Nevers – Professione giudice – il giardino segreto

22:15 Alice Nevers – Professione giudice – Animali

23:15 I misteri di Murdoch – il mistero di Houdini

00:10 I misteri di Murdoch – la fata verde

01:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Libera scelta

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – la vittima perfetta

39 TOP Crime

20:15 Lo Spettro Assasino – Rizzoli & Isles VII

21:10 Padri e Figli – Chicago P.D. VI

22:00 Vero O Falso – Chicago P.D. VI

22:55 Schiacciati – C.S.I. New York VIII

23:50 Incroci – C.S.I. New York VIII

00:50 Il Tocco Magico – Law & Order: Unità Speciale XII

01:35 Il Soccorso – Law & Order: Unità Speciale XII

02:15 La Signora della Porta Accanto – Close To Home I

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 Fair Game – Caccia alla spia

23:30 Shooter

01:20 Supernatural

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi

21:25 Nudi e crudi – Pericoli ovunque

23:15 WWE Smackdown

00:45 Colpo di fulmini

02:35 Colpo di fulmini – Lavori pericolosi

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. L’Italia scopre la mafia

21:10 Italiani. Giorgio Bocca

22:05 Steinbeck e il Vietnam in guerra

23:00 1919-1922 Cento anni dopo p.5. Il raid Roma-Tokyo

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. L’Italia scopre la mafia

01:00 Cronache di Hitler p.4

02:00 a.C.d.C. Pianeta Egitto. La ricerca dell’eternità

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – VW Split-Screen

21:15 Affari a quattro ruote – BMW Z1

22:15 Gli eroi dell’asfalto

02:00 Fast N’ Loud – 48 Chevrolet Fleetmaster

02:50 Fast N’ Loud – Come rinasce una Rambler

66 Italia 2

20:20 Amore Senza Limiti – City Hunter

20:45 Un Killer Infallibile – City Hunter

21:10 Beverly Hills Cop II – Un Piedipiatti A Beverly Hills II

23:10 Il Signore Degli Anelli – Le Due Torri

01:37 Insonnia – Camera Cafè

01:42 Il Fattore Geller – Camera Cafè