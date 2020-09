La sintesi: La Vis Artena abbatte il Nola. La prima partita della terza stagione in Serie D, la prima in casa (al Comunale di Artena), si apre con un secco 2 a 0 a favore della compagine rossoverde di patron Di Cori.

La formazione di mister Perrotti parte forte, soprattutto sugli esterni con Pompei da una parte e Sabatini dall’altra. Manni è bravo a farsi trovare pronto, intorno al 20′, su La Monica. Poco dopo è Sabatini ad avere un’occasione importante: il difensore campano chiude in angolo. Dal corner di Vassallo la testa di Paolacci trova le braccia di Capasso. Al 33′ occasione Vassallo: il suo colpo di testa termina largo. Al 39′ Sabatini riceve da Falasca, che dal limite dell’area si gira e conclude a giro: la palla termina di poco fuori alla sinistra del portiere. Al 42′ occasione per Ingretolli: Pompei crossa teso in area, il numero 9 manca il bersaglio.

Ripresa. Ponti e via Ingretolli riceve da Pompei e di testa fa 1 a 0. Al 12′ Manni respinge in angolo un calcio di punizione di Acampora. Al 22′ Carbone prima impegna Capasso, poi è bravo ad anticipare l’estremo difensore che lo stende: calcio di rigore. Dal dischetto Ingretolli non sbaglia. Al 30′ Manni è bravo a bloccare a tu per tu La Monica. Al 45′ Ingretolli ha la palla per il 3 a 0 ma spedisce la palla alta sulla traversa.

Al link l’intervista al tecnico Fabrizio Perrotti: https://www.facebook.com/VisArtenacalcio/posts/3755574841154227

Il tabellino

Vis Artena (3-5-2): Manni, Cataldi, Pompei, Carbone, Negro, Paolacci, Sabatini, Falasca, Ingretolli (45′ st Rossi), Vassallo (45′ st Donnini), Cericola. A disposizione: Isidori, Contucci, Varano, Bayslach, Cucciari, Massa, Cerabra.

Allenatore: Perrotti.

Nola (3-4-2-1): Capasso, Granata (30′ pt Ioio), Chiavazzo, Sannia A. (40′ Caliendo), Raimondi, Sagliano (27′ Corbisiero), Luise, Acampora, La Monica, Massaro (27′ Cozzolino), Serrano (16′ st Carrafiello). A disposizione: Torino, Sannia S., Sor rentino, Cirillo.

Allenatore: Pezzella.

Arbitro: Stefano Peletti sezione di Crema; Assistenti: Piero Cumbo sezione di Agrigento, Francesco Bentivegna sezione di Agrigento.

Marcatori: 1′ st e 23′ st Ingretolli.

Ammoniti: Manni, Paolacci (V); Acampora(N).