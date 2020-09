“Auguri di pronta guarigione all’amico e nostro concittadino, Carlo Verdone, che, giovedì scorso, ha subito un delicato intervento chirurgico a tutte e due le anche, per superare gli atroci dolori che lo tormentavano da diversi anni.

Siamo stati in contatto con lui ed uno dei suoi primi pensieri, dopo l’operazione, è stato quello di esprimerci il suo apprezzamento per l’avvio dell’iter per la ristrutturazione del Paradiso sul Mare, che lui stesso aveva auspicato lo scorso mese di agosto. Carlo si è messo a disposizione per affiancarci nel lungo percorso di recupero dello storico edificio, protagonista nei film di Fellini, Totò e Sordi.

Lo aspettiamo ad Anzio in piena forma, certi di poter contare sul suo prezioso sostegno e sul suo amore per la Città, scenografia della sua libera giovinezza, dove ha trascorso gli anni più spensierati della sua vita”.

Così il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, all’indomani del video diffuso dal Cittadino Onorario, Carlo Verdone, nove giorni dopo il complesso intervento chirurgico alle due anche. In un toccante messaggio audio, giovedì scorso, il grande attore e regista, appena uscito dalla sala operatoria, aveva espresso la sua soddisfazione per il finanziamento del recupero dello storico edificio liberty di Anzio.