Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 26 settembre 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:35 Ballando Con le stelle

ore 00:30 RaiNews

Rai 2

ore 21:05 SWAT 3×05-06 1a Tv

ore 22:45 Bull 4×13 1a Tv

ore 23:30 TG2 Dossier

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:30 Grazie de fiori

ore 21:20 Arrivano i prof

ore 23:15 TgR + Mondo

ore 23:45 Un giorno in pretura

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:35 Tu Si Que Vales 2020

ore 1:00 Tg5



Italia 1

ore 19:30 CSI New York

ore 20:30 CSI

ore 21:20 L’era glaciale 3

ore 23:10 Happy Feet

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia week-end – Info

ore 21:25 Programmato per uccidere

ore 23:50 Lo squalo 2

La7

ore 20:30 Otto e mezzo – Talk

ore 21:15 Armani in prima serata

ore 22:00 American Gigoò

Tv8

ore 20:15 4 Ristoranti

ore 21:30 Ogni cosa è segreta

ore 23:15 EX

Nove

ore 20:00 Fratelli di Crozza

ore 21:30 Clandestino – Baby Camorra

ore 23:00 Clandestino

Serie Tv e Film in Tv Guida tv Sabato 26 settembre

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Ognuno è perfetto 1×04-05

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Ognuno è perfetto 1×04-05 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 I Misteri di Murdoch 2×04/07

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 I Misteri di Murdoch 2×04/07 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 La signora in giallo: appuntamento con la morte

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Yellowstone 2×07-08

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×07-08 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 911 Lone Star 1×07-08

(ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 1×07-08 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Criminal Minds 9×22-23

(ch. 116) ore 21:05 9×22-23 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Major Crimes 5×20-21

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 5×20-21 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Superstore 4×19-20 + Mom 7×13-14

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 4×19-20 + 7×13-14 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Supergirl 5×05-06

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Lost in Space

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Fredda è la notte

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Conspiracy – La cospirazione

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Tora! Tora! Tora!

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La chiave

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Amore per sempre

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Passa Sartana…è l’ombra della tua morte!

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 The Shpeherd – Pattuglia di confine

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Autopsy

I Film sulle tv a pagamento Sky e Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Petra – Giorno da cane

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Antwone Fisher

Cinema Anni 90 (ch. 303) ore 21:15 Pulp Fiction

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Il principe d’Egitto

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Unbreakable

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Trespass

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Return To Me

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Chicago

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 One For the Money

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Mad Max Fury Road

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Partnerperfetto.com

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Il ricco il povero il maggiordomo



Show, sport e documentari: cosa c’è in onda oggi?