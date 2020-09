Ceccano, minacce e molestie nei confronti dell’ex: arrestato 32enne

Nel pomeriggio di ieri, a Ceccano, i Carabinieri della locale Stazione in esecuzione di Ordinanza di espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di Frosinone, traevano in arresto un 32enne del luogo, dovendo espiare una pena di anni 1 di reclusione.

Ecco cosa è successo

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti per stalking ed in materia di armi, nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2018, in Anagni, si rendeva responsabile di “atti persecutori” consistenti in reiterate molestie telefoniche, in particolare chiamate e messaggi durante tutto l’arco della giornata in pregiudizio della sua ex fidanzata.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’A.G. mandante, lo stesso veniva tradotto presso la propria abitazione per l’espiazione della menzionata pena detentiva.