Proseguono gli interventi Dei Vigili del Fuoco legati al maltempo, protagonista per tutta la nottata odierna – tra sabato 25 e domenica 26 settembre – nei quartieri di Roma e in tutta la provincia.

Intorno alle ore 2.30 della mattina, a Trastevere, un albero di alto fusto si è abbattuto in Via Dandolo 72. Fortunatamente, non risulta il coinvolgimento di nessuna persona.

Il fusto, di grosse dimensioni, ha invaso tutta la carreggiata rendendo necessario l’arrivo degli uomini del 115. Oltre alla squadra di competenza 7A, è intervenuta l’Autoscala 1A e l’autogru AG10 per rimuovere la mole imponente della pianta. Il tratto in questione è rimasto temporaneamente chiuso al transito.