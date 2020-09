Tivoli, dieci persone guariscono dal Covid-19: 27 gli attuali positivi

Il sindaco Giuseppe Proietti interviene sulla situazione dei contagi nel territorio tiburtino: «Ieri dalla Asl è arrivata la buona notizia di dieci guariti dal Sars-cov-2 nel territorio tiburtino, che fa scendere a 27 gli attuali positivi.

Tivoli, dieci persone guariscono dal Covid-19

Tra gli ultimi contagiatici sono ancora dei rientri dalle vacanze, ma incominciano a manifestarsi con un certo rilievo numerico i cosiddetti “contatti di caso”, dovuti a occasioni causali riconducibili alla mancata osservanza dei comportamenti necessari per cercare di limitare il contagio: uso di mascherine e distanziamento tra le persone. Soprattutto manca ancora una presa di coscienza profonda del fatto che in Italia e anche a Tivoli c’è stata nell’ultimo mese un’impennata di nuovi contagi.

Da tener presente ad esempio che nell’ultimo mese i nuovi contagi nel nostro territorio sono stati in numero uguale a quelli che si sono verificati nei sei mesi precedenti. Raccomandiamo a tutti di osservare le norme comportamentali che possano aiutarci a superare questa fase e a non dover affrontare una seconda nuova ondata, come quella che stanno conoscendo – con provvedimento di chiusure generalizzate – altri Paesi persino confinanti con noi».

Il link del video in cui il sindaco Proietti fa il punto dei contagi (canale Youtube del Comune di Tivoli):