I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno deferito in stato di libertà un 32enne cittadino marocchino, incensurato, attualmente domiciliato a La Spezia, per il reato di “maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale”.

Ecco cosa è successo

Le indagini effettuate dai militari operanti, consentivano di accertare che l’indagato da circa due anni aveva comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della ex coniuge, una 24enne connazionale residente nella zona, dalla quale era separato dal mese di aprile, tanto da costringerla ad avere con lui rapporti sessuali contro la sua volontà, tempestandola di telefonate e minacciandola di morte e di toglierle il figlio.