Proseguono gli interventi di contrasto ai fenomeni illegali sul territorio capitolino da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Durante i controlli anti abusivismo nell’area del Colosseo, gli agenti del I Gruppo Centro ( Ex Trevi) hanno denunciato una turista di nazionalità polacca per porto ingiustificato di un coltello.

Operazioni anti-abusivismo: fermata una donna con un coltello in borsa. Denunciata dalla Polizia Locale

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia è stata allertata da personale addetto alle verifiche di accesso all’area dei Fori Imperiali per la presenza di una donna che, da controllo attraverso metal detector, risultava in possesso di oggetti sospetti nella borsa. Una volta rinvenuto un coltello di circa 20 cm, la 29enne, di nazionalità polacca, è stata accompagnata presso gli uffici di Via della Greca e denunciata per detenzione abusiva di strumento atto ad offendere .

Solo nella giornata di ieri sono circa 1500 gli articoli, tra cappelli, sciarpe, bigiotteria, numerosi accessori di elettronica e bottigliette d’acqua, posti sotto sequestro dalle pattuglie del GSSU, del PICS, del I Gruppo Centro ( ex Prati e ex Trevi) impiegate nei servizi di ripristino della legalità nelle zone maggiormente interessate dai fenomeni irregolari, quali saltafila e venditori abusivi.

Le aree maggiormente sottoposte a verifica sono state quelle intorno al Vaticano, fino a Castel Sant’Angelo, zone commerciali del quartiere Prati, da via Cola di Rienzo a via Ottaviano, così come le zone intorno al Colosseo e ai Fori Imperiali, le vie e le piazze del Centro Storico e del Tridente, da piazza di Spagna a Piazza del Popolo, Pantheon, Fontana di Trevi e Isola Tiberina. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni.