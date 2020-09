Nella mattinata odierna, ad Alatri, i militari della locale Stazione Carabinieri, a conclusione di attività info – investigativa, intrapresa a seguito del furto di alcuni euro in monete contanti, poste all’interno di un distributore di alimenti ubicato in un autolavaggio del luogo, avvenuto lo scorso 28 gennaio, deferivano in stato di libertà un 43enne del posto (già censito per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti), perché responsabile di “furto aggravato”.

Ladro incastrato dalle telecamere ad Alatri

L’attività investigativa, che veniva suffragata da vari accertamenti tra i quali la visione di immagini estrapolate da telecamere presenti, consentivano di identificare il prevenuto quale il responsabile del reato.