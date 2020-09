Caso di Covid-19 al Ministero dello Sviluppo Economico: palazzo evacuato

Evacuato lo stabile del Ministero dello Sviluppo Economico. Il motivo sarebbe legato ad un caso di Coronavirus.

Dipendente positivo al Covid-19: evacuato il palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico

Brutte notizie. Il palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico sarebbe stato evacuato dopo che un dipendente sarebbe risultato positivo al Coronavirus.

Per motivi di igiene e, soprattutto, per salvaguardare la salute degli altri dipendenti, il personale autorizzato ha deciso di evacuare l’intero palazzo e tutto il personale del Mise di via Molise.

Potrebbero seguire aggiornamenti.