Il pedaggio sul tratto urbano dell’Autostrada A24 va eliminato. È arrivato il momento di trovare una soluzione a una problematica che i cittadini hanno più volte e giustamente evidenziato.

C’è chi percorre quella strada tutti i giorni per andare al lavoro o semplicemente per spostarsi all’interno della città. Non è possibile che per muoversi dentro Roma si debba pagare.

Per questo motivo ho chiesto un incontro alla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. È necessario lavorare in sinergia e avviare subito un percorso per definire la questione. I romani, che quotidianamente subiscono i costi di un pedaggio che è riservato agli attraversamenti autostradali, meritano una risposta e non devono più aspettare.

