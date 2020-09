Atac: riparte da Anagnina e Cipro l’iniziativa “+Ricicli +Viaggi”

In otto mesi conferite tre milioni e duecentomila bottiglie in PET



Tornati da martedì in funzione le prime due macchine nelle stazioni Anagnina e Cipro della Metro A, dopo lo stop dello scorso 13 marzo causato dall’emergenza sanitaria che ha limitato i flussi nelle stazioni impedendo l’uso dei compattatori. Questa decisione è stata presa dopo aver verificato con esito positivo, alla luce delle nuove normative, la possibilità della riattivazione delle macchine per il riciclo. A valle dei monitoraggi sui flussi che interesseranno i primi due compattatori, è stato deciso di riattivare anche le altre sei macchine presenti nelle altre stazioni. In particolare, è prevista per il prossimo 28 settembre la riattivazione dei dispositivi nelle stazioni della metro B di Laurentina e Basilica San Paolo, mentre lunedì 5 ottobre toccherà alla stazione Termini, sempre su metro B, e la stazione Malatesta di Metro C. Lunedì 12 ottobre infine riapriranno i due compattatori presenti nelle stazioni Piramide (metro B) e San Giovanni (metro C).

Nuove macchine e nuove regole. Il grande successo del progetto “+Ricicli +Viaggi”, con oltre tre milioni di bottiglie in PET riciclate in otto mesi, aveva già spinto Atac a rivedere la tipologia delle macchine e le regole per riciclare le bottiglie, così da velocizzare le operazioni di conferimento ed evitare che i cittadini potessero trovarsi ad affrontare lunghe file in attesa del proprio turno. Ad oggi infatti, le nuove compattatrici installate grazie a Coripet, sono più capienti (da 400 pezzi a 1800 pezzi per macchina) e più performanti. Al tempo stesso è stata fissata una limitazione giornaliera di conferimenti a 30 bottiglie/giorno per utente, che è quanto di solito conferisce il 90% degli utilizzatori. Queste novità, che già avevano contribuito a rendere più fruibile il servizio di riciclo da parte degli utenti, si rivelano oggi ancor più indispensabili per garantire, insieme alla segnaletica a terra per la gestione delle code, il distanziamento necessario al rispetto delle norme anti-Covid.

Il cashback per chi usa B+. Grazie all’impegno di MyCicero, TabNet Tabaccaio in Rete e TicketAppy all’interno del progetto, sono stati ad oggi erogati 3.200.000 bonus. Infatti per ogni bottiglia in PET di qualunque formato inserita nella macchina i passeggeri che fruiscono del servizio B+ ricevono un bonus di cinque centesimi che viene versato nel borsellino virtuale delle app. I viaggiatori potranno accumulare punti senza limiti e scontarli direttamente per l’acquisto, a partire dai 5 minuti successivi al conferimento, di uno o più titoli di viaggio in vendita sulle app di B+ (Bit 100 minuti, 24/48/72h e abbonamento mensile).