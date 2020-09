Sono in corso gli spogli per elezioni comunali 2020 nel Lazio. Per quanto concerne i Comuni più numerosi, non c’è ancora l’ufficialità. Tuttavia, l’articolo verrà aggiornato mano mano. Si consiglia dunque di aggiornarlo con costanza. Le tabelle sono prese direttamente dal sito messo a disposizione dal Ministero dell’Interno.

Comune di ARCINAZZO ROMANO: il nuovo Sindaco è Luca Marocchi

Sezioni: 1 / 1 (Tutte) Elettori: 1.141 | Votanti: 826 (72,39%) Schede nulle: 55 Schede bianche: 102 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 11:36 Comune di MONTELANICO: il nuovo Sindaco è Sandro Onorati Sezioni: 2 / 2 (Tutte) Elettori: 1.819 | Votanti: 1.444 (79,38%) Schede nulle: 30 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 12:50 Comune di PERCILE: Claudio Giustini è il nuovo Sindaco Sezioni: 1 / 1 (Tutte) Elettori: 189 | Votanti: 164 (86,77%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 10:00

Comune di PONZANO ROMANO: Sergio Pimpinelli nuovo Sindaco Sezioni: 1 / 1 (Tutte) Elettori: 919 | Votanti: 711 (77,37%) Schede nulle: 7 Schede bianche: 7 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 13:12

Comune di ROIATE: Antonio Proietti è il nuovo Sindaco Sezioni: 1 / 1 (Tutte) Elettori: 592 | Votanti: 481 (81,25%) Schede nulle: 12 Schede bianche: 10 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 12:13

Comune di SAN GREGORIO DA SASSOLA: Giovanni Loreto Colagrossi è il nuovo Sindaco Sezioni: 2 / 2 (Tutte) Elettori: 1.247 | Votanti: 1.033 (82,84%) Schede nulle: 39 Schede bianche: 8 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 11:45

Comune di BELMONTE CASTELLO: Antonio Iannetta è il nuovo Sindaco Sezioni: 1 / 1 (Tutte) Elettori: 945 | Votanti: 531 (56,19%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 7 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 12:29

Comune di FONTANA LIRI: Gianpio Sarracco è il nuovo Sindaco Sezioni: 4 / 4 (Tutte) Elettori: 2.589 | Votanti: 2.050 (79,18%) Schede nulle: 21 Schede bianche: 8 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 12:59

Comune di GUARCINO: Urbano Restante è il nuovo Sindaco Sezioni: 2 / 2 (Tutte) Elettori: 1.314 | Votanti: 1.087 (82,72%) Schede nulle: 13 Schede bianche: 8 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 12:36

Comune di CASTELNUOVO DI FARFA: Luca Zonetti è il nuovo Sindaco Sezioni: 1 / 1 (Tutte) Elettori: 851 | Votanti: 549 (64,51%) Schede nulle: 21 Schede bianche: 26 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 12:45

Comune di COTTANELLO: Roberto Angeletti è il nuovo Sindaco Sezioni: 1 / 1 (Tutte) Elettori: 450 | Votanti: 376 (83,56%) Schede nulle: 6 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 13:04

Comune di FARA IN SABINA: Roberta Cuneo è il nuovo Sindaco Sezioni: 13 / 13 (Tutte) Elettori: 10.489 | Votanti: 7.780 (74,17%) Schede nulle: 224 Schede bianche: 78 Schede contestate: 2 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 13:08

Comune di MARCETELLI: Daniele Raimondi è il nuovo Sindaco Sezioni: 1 / 1 (Tutte) Elettori: 86 | Votanti: 66 (76,74%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 10:18

Comune di MONTENERO SABINO: Lavinia De Cola è il nuovo Sindaco Sezioni: 1 / 1 (Tutte) Elettori: 272 | Votanti: 218 (80,15%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 11:01

Comune di POGGIO BUSTONE: Rovero Mostarda è il nuovo Sindaco Sezioni: 2 / 2 (Tutte) Elettori: 1.694 | Votanti: 1.436 (84,77%) Schede nulle: 25 Schede bianche: 7 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 12:30

Comune di BLERA: Nicola Mazzarella è il nuovo Sindaco Sezioni: 4 / 4 (Tutte) Elettori: 2.694 | Votanti: 2.141 (79,47%) Schede nulle: 29 Schede bianche: 15 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 12:34

Comune di BOMARZO: Marco Perniconi è il nuovo Sindaco Sezioni: 3 / 3 (Tutte) Elettori: 1.458 | Votanti: 1.125 (77,16%) Schede nulle: 28 Schede bianche: 12 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 12:03

Comune di RIPI: Piero Sementilli è il nuovo Sindaco Sezioni: 5 / 5 (Tutte) Elettori: 5.088 | Votanti: 3.211 (63,11%) Schede nulle: 63 Schede bianche: 30 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 13:52

Mancano ancora i dati ufficiali da Fondi, Terracina, Ceccano, Cervaro, Patrica, Pontecorvo, Trevi nel Lazio, Montebuono, Albano Laziale, Anguillara Sabbazia, Ariccia, Colleferro, Genzano di Roma, Marano Equo, Palombara Sabina, Rocca di Papa, Zagarolo e Civita Castellana. Saranno aggiornati a breve.