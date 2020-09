Roma. Incendio all’Appio nella notte: donna trovata morta in via Satrico

Questa notte alle ore 3.30 circa si è intervenuti per incendio di appartamento sito al 4° piano di uno stabile in Via Satrico, a Roma, zona Appio. Donna ritrovata morta all’interno dell’abitazione. A ritrovarla, i vigili del fuoco.

L’incendio e il macabro ritrovamento

Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, che ha coinvolto gran parte dell’abitazione, veniva rinvenuto il corpo senza vita di una donna nella zona letto.

La Squadra 3A e il funzionario di servizio hanno ritenuto opportuno interdire l’appartamento soprastante a causa del danneggiamento dovuto al forte calore che si è sviluppato. Il magistrato ha disposto il sequestro dell’appartamento.