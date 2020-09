Monte Circeo, due ragazzi dispersi durante una gita: ecco come è finita

Due ragazzi si sono persi durante una gita sul monte Circeo e, quando alle 21:30 a causa del buio non riuscivano più a trovare la via per il ritorno, hanno chiamato i Vigili del fuoco. Gli operatori della Sala Operativa hanno rassicurato i ragazzi e si sono prima di tutto rassicurati sulle loro condizioni.

Grazie all’applicazione di messaggistica Whatsapp i Vigili del fuoco hanno ricevuto le coordinate del luogo dove erano i due ragazzi e poco dopo, un UCL (Unità Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e SAF (Speleo Alpino Fluviale), e una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Terracina in supporto hanno raggiunto la località Punta Rossa.

I Vigili del fuoco, in collaborazione con i Carabinieri forestali della stazione Parco di Sabaudia ed esperti dei sentieri del Circeo, hanno raggiunto i due giovani dispersi intorno all’una e mezza di notte e li hanno riportati in zona sicura.

Foto di repertorio