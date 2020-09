Oltre i numerosi interventi per maltempo avvenuti tra Tivoli e i Castelli Romani (leggi il link in basso), i vigili del fuoco sono intervenuti anche presso il Comune di Palestrina, in località Carchitti. In via Cervino, sono giunti la squadra dei Vigili del Fuoco di Palestrina (24 a), il personale del nucleo Saf e successivamente il Capoturno Provinciale.

Canale straripato a Carchitti

Il motivo della loro chiamata era lo straripamento di un canale, le cui acque hanno raggiunto e allagato i piani a livello stradale di una villetta, ubicata o poche centinaia di metri dal corso d’acqua.

Dopo attenta valutazione da parte dei soccorritori, si è preferito far allontanare in via cautelativa le due persone che vi risiedono.