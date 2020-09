Sabato 26 settembre alle ore 11,00, presso il “Bosco di Paliano”, avrà luogo la liberazione dei rapaci curati e dunque reintrodotti in natura dal reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano in collaborazione con l’Accademia Kronos. L’iniziativa, patrocinata dal comune di Paliano, metterà in libertà animali che si sono imbattuti nella maggior parte dei casi in qualche insidia umana (per dolo o per colpa), ma che hanno anche avuto la fortuna di essere stati soccorsi, curati adeguatamente e sottoposti a riabilitazione al volo.

PALIANO, SABATO LA LIBERAZIONE DEI RAPACI

«Per giungere alla liberazione di questi animali – ha dichiarato il consigliere con delega alla Protezione Civile Gianfranco Graziani – è necessario un grande lavoro fra i carabinieri del reparto Biodiversità, veterinari specializzati e tanti volontari. Rendere pubblico quest’evento ha lo scopo di far conoscere questi uccelli e purtroppo le minacce ai quali sono esposti. Indubbiamente, sarà anche un’iniziativa che regalerà forti emozioni per chi ama l’ambiente e la natura. Ringrazio dunque il reparto carabinieri di Fogliano per aver accordato la scelta della città di Paliano per questo evento e l’Accademia Kronos con cui continuiamo costantemente a collaborare».

«La liberazione dei rapaci sarà una splendida occasione per ricordare a tutti l’importanza de rispetto della natura e dei suoi fragili equilibri. Come Amministrazione teniamo molto all’opera di sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della tutela dell’ambiente e salvaguardia dell’ecosistema. Ringrazio la famiglia Ruffo per aver accettato di ospitare la manifestazione all’interno del “Bosco di Paliano». Queste le parole del Sindaco Domenico Alfieri.

L’evento è ad accesso gratuito.