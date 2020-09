Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, giovedì 21 settembre 2020: programmi in TV in onda stasera1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Porta a Porta Speciale Elezioni 2020

01:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post Speciale Referendum

21:20 Boss in Incognito

23:10 TG2 Speciale Referendum

00:30 Calcio Totale

01:30 Avvocati Amore in rete

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Tutto su mia madre

20:45 Un posto al sole

21:20 TG3 Speciale Amministrative Referendum

00:00 TG Regione

00:10 TG3 Linea notte

01:10 Meteo 3

01:15 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Quarta Repubblica

01:40 Telemilano Canale 58 la Storia

03:33 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:20 Il Cerchio Si Chiude – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Colombiana

23:40 Tiki Taka – il Calcio è il Nostro Gioco

01:20 Il Sonno Eterno – Izombie

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Media Shopping

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Tg La7

03:00 Otto e mezzo

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Gomorra – La serie

23:25 Showgirls

01:45 Maximum Conviction

03:40 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Una settimana da Dio

23:30 Transporter: Extreme

01:05 Airport Security: Europa

20 Venti

20:15 L’ Oscillazione del Bravo Ragazzo – The Big Bang Theory V

20:42 La Permutazione dell’Isolamento – The Big Bang Theory V

21:04 Last Vegas

23:21 Codice 999

01:26 Uno Sguardo Dal Tetto – Chasing Life II

02:06 L’ Età del Consenso – Chasing Life II

02:46 Il Rovescio del Computer – Super Car III

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds IX ep.11

21:22 Marvel’s Daredevil III ep.3

22:13 Marvel’s Daredevil III ep.4

23:11 Marvel’s Jessica Jones II ep.8

00:07 Emmy Awards 2020

02:24 Anica appuntamento al cimema

02:27 X-Files IV ep.8

22 Iris

20:05 Miss Ranger – Walker Texas Ranger IV

21:00 Arma Letale

23:21 Cobra

01:19 Note di Cinema

01:24 Baby Blues

23 Rai 5

20:14 Prossima fermata Oriente

21:15 Graham Greene il lato oscuro delle cose

22:12 Il padre d’Italia

23:47 Janis: Little Girl Blue

01:26 Rai News Notte

01:29 John Avildsen nell’ombra di Rocky

02:20 Prossima fermata Oriente

24 Rai Movie

21:10 Il buono, il brutto, il cattivo

00:20 La resa dei conti

02:20 Il vagabondo della foresta

25 Rai Premium

21:20 Ballando con le stelle 2020 – p.1

01:10 Lui & Lei 2 – Un bene prezioso p.3

03:20 Un Commissario in campagna 2 – Casale Amore ep.7

26 Cielo

20:55 Affari di famiglia

21:25 Legami di sangue

23:10 La donna lupo

00:30 Polyamori

02:10 Il porno messo a nudo

03:00 Sesso: quello che le donne vogliono

27 Paramount Network

20:10 Happy Days

21:10 The Unsaid – Sotto silenzio

23:00 Shooter

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:20 Quantico

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:35 Attenti al lupo

20:00 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Donne che sfidano il mondo

21:15 Padre Pio

23:15 Padre Pio: tornerò fra cent’anni

00:15 La compieta

00:35 Il Santo Rosario

01:00 L’Ora Solare

01:50 Siamo noi

29 LA7d

19:20 Senti chi mangia

21:30 Little Murders by Agatha Christie

01:10 LIKE – Tuttto ciò che piace

01:40 La mala educaxxxion

03:00 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 La Custode di Mia Sorella

23:10 Uomini e Donne

00:35 Grande Fratello Vip

03:13 Il Mestiere di Padre – una Mamma per Amica VII

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Viola e Alessandra vs. Giulia e Federica

21:20 Vite al limite: e poi – Dottie e Cynthia

23:05 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta – Fabio

00:15 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

34 Cine34

21:10 L’ultima ruota del carro

23:15 Viola bacia tutti

00:54 Perez

02:28 La donna che venne dal mare

35 Focus

20:15 Il Disastro di Tenerife – Indagini Ad Alta Quota XVI

21:15 La Sfida di Tarragona – Segreti di Marmo

22:15 Il Mistero Dei Teschi Romani

23:15 Viaggio Verso Proxima Centauri – Atlante del Cosmo

00:15 Alla Scoperta Degli Asteroidi

00:50 Difetto di Fabbrica – Indagini Ad Alta Quota XVI

01:40 Hard Rock Park – Megacostruzioni IV

02:26 Tgcom24

02:28 21/09/2020 – Meteo Focus

02:30 La Fabbrica Morente – Soviet Megamonsters

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – un nome che conta

21:10 L’ispettore Barnaby – il fantasma dell’Abbazia di Causton

23:00 Alice Nevers – Professione giudice – un amore proibito

00:05 Alice Nevers – Professione giudice – Riparazione

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Delitto d’amore

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Latte materno

03:00 Law & Order – i due volti della giustizia – una vita rifiutata

39 TOP Crime

19:15 Rizzoli & Isles

21:08 C.s.i. New york

22:49 C.S.I. – Scena del crimine

00:31 Law & order: unità speciale

01:54 Chicago Justice

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 The Librarians

23:30 Into the Badlands

01:10 Supernatural

03:00 Into the Badlands

52 DMAX

20:30 Nudi e crudi – in Belize

21:25 River Monsters: misteri dagli abissi – Nave fantasma

22:20 River Monsters: misteri dagli abissi – L’arca

23:15 WWE Raw

01:05 Colpo di fulmini – Fuggi!

02:00 Colpo di fulmini – Eventi scioccanti

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:30 Italiani. Sergio Zavoli. Il dire e il fare

21:10 Storia delle nostre città p.2. Arezzo

22:00 Il giudice ragazzino

00:20 Notiziario-RaiNews24

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Italiani. Sergio Zavoli. Il dire e il fare

01:30 Dal Tirreno all’Antartide. Lo straordinario viaggio di Ajmone-Cat

02:20 a.C.d.C. – Storia del mondo-Lotta per la libertà p.6

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Honda S2000

21:15 Affari a quattro ruote – Noble M12 GTO 2.5

22:15 Dal pollaio alla pista – Alfa 75 1986. 1a parte

23:20 Affari a quattro ruote – BMW M5

00:15 Iron Garage – Chevy Nova del ’65 Pt.1

01:10 Iron Garage – Chevy Nova del ’65 Pt.2

02:05 Iron Garage – una Corvette speciale

03:00 Iron Garage – una nuova richiesta

66 Italia 2

20:25 Il Cavaliere Dal Cavallo Bianco – City Hunter

20:55 L’ Hostess – City Hunter

21:20 Il Signore Degli Anelli – Le Due Torri

23:25 L’ Approssimazione della Prestidigitazione – The Big Bang Theory IV

23:55 L’ Incursione Zarnecki – The Big Bang Theory IV

00:20 La Germinazione delle Erbe Aromatiche – The Big Bang Theory IV

00:50 La Dissezione dell’Accordo – The Big Bang Theory IV

01:15 L’ Implementazione dello Gnu – The Big Bang Theory IV

01:37 L’ Annuncio – Camera Cafè

01:42 Offrire – Camera Cafè

01:47 Dante L’Elefante – Camera Cafè

01:52 Il Blu Scuro e il Nero – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101