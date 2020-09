Civitavecchia, furioso incendio in un concessionario d’auto nella notte

Questa notte, poco prima delle tre, un furioso incendio è scoppiato all’interno di un concessionario d’auto in via Aurelia sud, a Civitavecchia.

L’incendio

I Vigili del fuoco in pochi minuti hanno spento le fiamme che avevano già coinvolto quattro autovetture, impedendone il propagarsi agli altri mezzi presenti in esposizione e alla struttura. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono terminate dopo circa un’ora.

Le cause sono in corso d’accertamento ad opera della Polizia di Stato di Civitavecchia. Sul posto anche i Carabinieri. Fortunatamente, non si segnalano feriti.