Continuano incessanti i servizi preventivi effettuati dal personale del Comando Compagnia Carabinieri di Alatri nel territorio di competenza, volti sia a contrastare la commissione dei reati in genere, che a garantire maggiori standard di sicurezza ai cittadini.

Nello specifico, in questo weekend , i militari dipendenti del Comando Compagnia di Alatri hanno svolto mirati servizi per il controllo del territorio, tesi a prevenire i reati contro il patrimonio, le violazioni ambientali, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti e le infrazioni al Codice della Strada, in particolare la “guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche/psicotrope” attraverso un massiccio controllo alla circolazione stradale sulle principali arterie e snodi di comunicazione. L’espletamento delle predette attività ha permesso ad Alatri :

al personale del locale Comando Stazione, di deferire in stato di libertà , alla competente A.G., un 30enne del luogo poiché resosi responsabile della “guida in stato di ebbrezza alcolica”. Lo stesso, fermato alla guida di un’autovettura e, successivamente sottoposto ad accertamento alcolemico, risultava avere un tasso superiore ai valori consentiti dalla normativa vigente (1,38 g/l in entrambe le due prove). Altresì, nel medesimo contesto, gli veniva ritirata la patente di guida;

al personale del N.O.R.M.-Aliquota Radiomobile, nell’ambito di specifica attività, finalizzata a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti di deferire in stato di libertà , alla competente A.G., un 29enne del luogo (e già gravato da vicende penali per invasione di terreni o edifici ed incendio) poiché resosi responsabile del “rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti”.

Lo stesso fermato mentre era alla guida di un’autovettura ed in compagnia di altri tre giovani, sottoposto ad un controllo si rifiutava di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, nei confronti dello stesso e dei tre giovani passeggeri (un 25enne, un 26enne ed una 20enne) veniva inoltrata anche la segnalazione alla Prefettura di Frosinone per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico”, poiché, gli stessi, prima di essere fermati, lanciavano dal finestrino dell’auto un involucro in “cellophane” trasparente, immediatamente recuperato dai militari operanti, il quale risultava poi contenere 0,40 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro;

sempre al personale del N.O.R.M. -Aliquota Radiomobile di segnalare alla Prefettura di Frosinone un 17enne del luogo poiché, fermato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 0,65 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” nonché di gr. 2,75 di “marijuana”, contestualmente il tutto sottoposto a sequestro.

Nell’ambito della predetta attività preventiva, inoltre, complessivamente venivano controllati 118 veicoli, identificate 103 persone, elevate 3 contravvenzioni al C.D.S. (con il ritiro contestuale di una patente di guida e due auto sottoposte a sequestro poiché sprovviste di copertura assicurativa) nonché venivano controllati 3 esercizi pubblici (senza rilevare infrazione alcuna).