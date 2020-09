Roma, controlli antidroga nel week-end: in manette 13 persone

Intensificati, come di consueto, i controlli antidroga della Polizia di Stato nel week end. La settimana si è chiusa con 13 pusher arrestati e 1 Kg e 500 grammi di droga sequestrati tra cocaina, marijuana e hashish nonché 27.685 euro in contanti. Questo il bilancio delle operazioni effettuate dagli agenti delle volanti e dei commissariati della Capitale.

Tre gli arresti per droga da parte della Sezione Volanti: il primo a finire in manette C.M. romano di 22 anni, con precedenti di polizia che, a bordo del suo scooter, alla vista della volante su viale dei Romanisti, si è dato a precipitosa fuga avanzando a zig zag per evitare di essere affiancato. L’alta velocità lo ha fatto cadere a terra. Ha cercato di darsela a gambe ma è stato bloccato con non poca difficoltà dagli agenti. Perquisito, negli slip hanno rinvenuto una busta di plastica contenente 2970 euro in contanti e 1 grammo di hashish. Perquisizione estesa anche all’abitazione dove, i poliziotti hanno rinvenuto ulteriori 42 grammi di “fumo”, 38 grammi di “maria” e 19.090 euro in contanti. Detenzione ai fini di spaccio, resistenza , minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale: questi i reati contestati al giovane.

In via dell’Archeologia, uno dei luoghi maggiormente interessati al fenomeno dello spaccio, sempre gli uomini delle volanti, eludendo le “sentinelle”, sono riusciti a giungere sul ballatoi dove hanno notato lo scambio di droga tra pusher e cliente. Qualificatisi, gli agenti hanno bloccato ed identificato B.H.A.M. del Marocco 26enne con precedenti di polizia e in Italia senza fissa dimora. E’ stato trovato con 18 involucri di cocaina.

In zona Fidene infine gli agenti hanno notato due giovani confabulare tra loro che alla loro vista, hanno cercato di dileguarsi. Fermato solo uno dei due ed identificato per S.M. 30enne romano residente nella provincia di Roma, con numerosi precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di 13 grammi di cocaina e 890 euro in contanti .

Al Portuense, gli agenti del commissariato Monteverde hanno arrestato P.E. romano di 55 anni. Monitorato da diverso tempo perché solito utilizzare l’autovettura per le “consegne” dello stupefacente, è stato fermato per un controllo e trovato con circa 3 grammi di cocaina e 200 euro. A casa gli investigatori hanno rinvenuto ulteriori 9 grammi di cocaina e 675 euro in contanti.

Un arresto in flagranza di reato anche da parte degli agenti del commissariato Casilino: pizzicato mentre cedeva droga ad un cliente è stato bloccato ed identificato per S.S. 40enne con precedenti penali è stato trovato 5 grammi di cocaina e 85 euro. Sanzionato amministrativamente il cliente.

E ancora, gli agenti del Commissariato Flaminio, a seguito di controllo di autovettura su via Flaminia hanno arrestato 3 cittadini italiani: C.C., C.A. e P.G. rispettivamente di 28, 56 e 47 anni e tutti con numerosi precedenti di polizia. In particolare durante il controllo sull’autovettura i poliziotti hanno rinvenuto 1 panetto di hashish per un peso di 100 grammi. Arrestati e in attesa di direttissima.

Ad Ostia gli agenti del commissariato di zona, durante dei servizi mirati al contrasto dello spaccio nei luoghi in cui i giovani sono soliti ritrovarsi, hanno arrestato C.M. di 47 anni sorpreso a vendere droga: trovato con 30 grammi di “fumo” già suddiviso in dosi e pronte per la “distribuzione”. In casa gli agenti hanno sequestrato diversa attrezzatura per il taglio e il confezionamento.

Giovedì scorso invece, gli investigatori del commissariato Celio, in servizio moto montato, hanno notato F.M., romano di 27 anni, fermo in un parcheggio all’interno di un veicolo, con fare sospetto. Decisi a monitorarlo, i poliziotti, l’hanno seguito a distanza notando che dopo qualche minuto, l’uomo si è fermato all’interno di un altro parcheggio dove è stato avvicinato da un soggetto li presente in attesa. Una breve sosta e il conducente, si recava in un altro parcheggio in via Rapagnano dove un altro uomo si avvicinava al sospetto salendo all’interno del veicolo. Dopo aver notato un veloce scambio di denaro-droga gli agenti hanno deciso di intervenire per un controllo. Il passeggero ha consegnato spontaneamente un involucro contenente cocaina pari a circa 0,50 grammi mentre l’altro, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 2 involucri contenenti la medesima sostanza, nascosti negli slip, pari a 1,40 grammi. Sequestrati anche 665 euro in contanti che il 27enne aveva in tasca. E, mentre per l’acquirente è scattata la segnalazione amministrativa al Prefetto, per il pusher si sono aperte le porte del carcere.