Roma, sgominata gang dello shopping: furti in Via del Corso

Un copione ben rodato, provato e riprovato altre volte, come testimoniano i loro precedenti per furto in attività commerciali.

Ma ieri pomeriggio, a mettere fine alle gesta di una vera “gang dello shopping” sono stati i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina che hanno arrestato 4 cittadini romeni, due uomini e due donne, di età compresa tra i 24 e i 30 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine.

Dopo aver individuato i complici, che si aggiravano come due coppie di turisti in via del Corso, i Carabinieri li hanno seguiti fin dentro un noto store di abbigliamento.

E proprio tra gli espositori e la merce che i quattro hanno messo in atto il loro piano: dividersi, per dare meno all’occhio, e iniziare a fare una vera razzia di capi d’abbigliamento. Ma i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina sono intervenuti immediatamente e li hanno sorpresi con merce, del valore di 650 euro, occultata in pochi istanti all’interno di borse schermate con fogli di alluminio, idonee ad eludere le barriere antitaccheggio.

Gli arrestati sono state portate in caserma e trattenute nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di furto aggravato in concorso.