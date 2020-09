Nuovo caso di Covid a Colleferro: 6 gli attualmente positivo

Un nuovo caso di Covid-19 è stato registrato a Colleferro nella giornata odierna, sabato 19 settembre 2020. A distanza di 24 ore dall’ultima positività riscontrata sale dunque di nuovo il numero degli attualmente positivi presenti nel comune casilino, che è dunque ora di 6 unità. Di seguito la nota del Comune pubblicata sulla propria pagina Facebook:

“Il Sindaco è stato appena informato dalla ASL-RM 5 che il numero dei positivi a Colleferro è di 6 pazienti. Il Sindaco, sentito il DG, sta prendendo immediatamente contatto col Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione-Asl RM5, con il quale concordare le ulteriori azioni di protezione della collettività che dovessero necessitare.

Tutti coloro che dovevano essere messi al corrente sono stati già informati; ringraziamo “gli addetti ai lavori” per il grande sforzo di questi mesi. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al/la paziente ed alla famiglia, in un momento di sofferenza come questo. Chiediamo a tutti di osservare con rigore le prescrizioni e solo gli avvisi di natura istituzionale”.