Opportunità di lavoro per i giovani: ecco il bando “Time to care”

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, è uscito un bando molto interessante per tutti i giovani che vogliono dedicare il proprio tempo all’assistenza degli anziani.

Assistenza anziani: bando per l’assunzione di 1.200 unità

Si tratta di un progetto che si chiama “Time to care” e riguarda tutti quei giovani che, retribuiti, vogliono dedicarsi alle persone anziane. Si può partecipare al concorso solo se si hanno più di 18 anni e meno di 35. Ai 1.200 giovani prescelti sarà fatto un contratto di collaborazione, della durata di 6 mesi.

Obiettivi del bando

assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani (che rappresentano una risorsa culturale per il territorio e la categoria più fragile e considerata più esposta al contagio del coronavirus COVID-19);

attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.),

assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche on line.

Come fare per partecipare

La domanda di partecipazione, inviata direttamente alla pec dell’ente di riferimento, utilizzando il form in allegato, scaricabile dal sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Deve essere presentata entro le ore 14:00 del 31 ottobre 2020. La domanda, inviata con modalità diverse da quelle indicate e oltre il termine stabilito dal Bando, sarà considerata irricevibile.