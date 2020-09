Presso la Compagnia dei Carabinieri di Cassino, oggi, si è insediato il nuovo comandante, il Capitano Giuseppe SCOLARO che è subentrato al Capitano Ivan MASTROMANNO, trasferito ad altro prestigioso incarico presso un Comando Arma sito nella Capitale.

Cassino, cambiano i vertici: arriva Giuseppe Scolaro

Il Capitano Giuseppe SCOLARO è nato in provincia di Messina, ha 43 anni ed ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma Tre, quella in Scienza della Sicurezza interna ed esterna presso l’Università di Roma Tor Vergata nonché il Master di II° Livello in “Economia Pubblica” presso l’Università di Roma la “Sapienza”.

Ha intrapreso la carriera militare nel 1997, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, successivamente la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e, poi, la Scuola Ufficiali di Roma. Ha svolto servizio presso la Compagnia CC Roma EUR, il RIS di Roma (occupandosi delle attività tecnico scientifiche in materia di accertamenti dattiloscopici), l’8° Reggimento CC Lazio (competente per le attività di ordine pubblico nella Capitale), il Reparto di Rappresentanza del Gruppo Roma e, per ultimo, presso il Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma.