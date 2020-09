Colle Mattia, il nodo di scambio diventa realtà: i dettagli dell’opera

NODO DI SCAMBIO COLLE MATTIA DIVENTA REALTA’. FIRMATO L’ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI.

“Avevamo individuato con il Comune di Roma un percorso per procedere a superare la criticità urbanistica che ha tenuto fermo il progetto di Colle Mattia per oltre 10 anni. Oggi il protocollo d’intesa tra Città metropolitana e Comune di Roma è stato firmato. Grazie alla collaborazione costante del VI Municipio che si è reso parte attiva del progetto e dei cittadini residenti, possiamo avviare la fase di realizzazione.

Questa opera vitale sia per la mobilità che per la messa in sicurezza delle strade circostanti, ci consentirà di decongestionare il traffico veicolare della zona. Sarà realizzato un parcheggio di fronte la stazione ferroviaria per evitare il parcheggio selvaggio delle vetture che si recano alla stazione e che ostruiscono le vie di accesso e di fuga.

La città metropolitana ha investito nel progetto oltre 3 milioni di euro a beneficio di un quadrante importante del nostro territorio metropolitano, che è area di snodo per i Comuni di Roma, Colonna, Frascati e Monte Compatri”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma