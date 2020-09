Si è insediata il 15 settembre il Vice Questore della Polizia di Stato dr.ssa Giovanna Salerno, proveniente dalla Questura di Benevento.

Cambio al vertice del Commissariato di Cassino, la direzione affidata alla dr.ssa Giovanna Salerno

La Questura di Frosinone si arricchisce di un nuovo prezioso elemento. Da qualche giorno a dirigere il Commissariato di Cassino è la dr.ssa Giovanna Salerno, originaria della provincia di Avellino, con alle spalle una significativa carriera.

In possesso di due lauree, una in Giurisprudenza e l’altra in Scienze Politiche, entra a far parte della Polizia di Stato nel 1994 come allieva del VI corso per Vice Ispettori al termine del quale viene assegnata alla Questura di Milano, dove presta servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e poi presso il Commissariato di Porta Genova.

Nel 1996 viene trasferita alla Questura di Napoli, presso il Commissariato di Vasto Arenella. L’anno successivo approda alla Questura di Avellino, dove entra a far parte della Sezione della Squadra Mobile che si occupa dei reati di criminalità organizzata. Nel 1999 vince il concorso per Commissario e frequenta l’89^ Corso presso la Scuola Superiore di Polizia, al termine del quale viene assegnata alla Divisione Anticrimine della Questura di Milano.

Dal 2002 al 2006 è a Napoli dove lavorerà presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’Ufficio del Personale, la Divisione Anticrimine ed infine presso il Commissariato Vicaria Mercato.

Nel 2007 viene trasferita alla Questura di Benevento dove ha gestito il settore del Controllo del Territorio, della Squadra Mobile e della D.I.G.O.S fino all’odierno incarico.

In questi anni la sua esperienza è stata arricchita da numerosi corsi di formazione professionale tra i quali quello come Formatore per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti premiali per le indagini condotte, tra le quali ricordiamo una delle più recenti e rilevanti a livello nazionale che ha portato a smascherare una associazione per delinquere dedita a traffici illeciti nella gestione dei Centri di Accoglienza Straordinari di Benevento.

Alla dr.ssa Salerno è affidato il compito di guidare il Commissariato di Cassino e di perseguire l’obiettivo della sicurezza in un territorio complesso ed a lei vanno i più sinceri auguri per il nuovo incarico da parte del Questore dr. Leonardo Biagioli e di tutto il personale della Polizia di Stato di Frosinone e provincia.