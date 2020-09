Lunedì scorso, gli agenti del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, sono intervenuti in via Marco Celio Rufo dove un uomo, armato di coltello, aveva perpetrato una rapina presso un supermercato della zona. Il 27enne romano dopo aver minacciato il responsabile del punto vendita si è fatto aprire le casse dalle quali ha prelevato denaro contante pari a 500 euro.

Tuscolano. Arrestato dalla Polizia di Stato un 27enne romano sospettato di essere l’autore di diverse rapine perpetrate nella stessa zona

La Squadra di Polizia Giudiziaria si è immediatamente attivata per le ricerche dell’uomo per le vie del quartiere consentendo di individuare il rapinatore mentre percorreva via Selinunte.

Alla vista degli agenti, il ricercato ha tentato di sfuggire alla cattura ma dopo un inseguimento appiedato terminato in via dei Furi, l’uomo è stato bloccato e identificato.

Sospettato di essere l’autore di rapine perpetrate in danno di altri esercizi commerciali della zona, il rapinatore è stato sottoposto a Fermo di indiziato di delitto ed associato al carcere di Regina Coeli. Il fermo è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.