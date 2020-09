Dalle ore 17e34 di oggi, 17 settembre 2020, i vigili del fuoco stanno intervenendo all’altezza della nuova Fiera di Roma, in via Angelo Vescovali, incrocio con via Portuense SP1a, per l’incendio di sterpaglie.

Inviate dalla S.O 115 due squadre di terra dei vigili del fuoco, nella fattispecie quella di Ostiense ( 7 a ), Cerveteri ( 26 a ), personale Dos 5, due autobotti (Ab9 e Ab 13 ) e alcuni moduli della P.C. Diverse le segnalazioni pervenute dai cittadini di una densa colonna di fumo provocata dalla combustione, che reca disagi alle abitazioni circostanti e al traffico veicolare.

Presenti le forze dell’ordine per ciò che concerne le loro competenze.