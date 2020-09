Capelli uomo: i segreti per mantenerli sempre in ottima salute!

Ormai il dado è tratto: anche gli uomini hanno a cuore la loro immagine e la loro estetica! Lo stereotipo dell’uomo che per essere virile non deve lavarsi, curarsi e modellare il suo corpo per fortuna è nettamente superato.

Il merito è anche delle donne che non sono più disposte a relazionarsi con uomini poco curati e brutti da vedere e quindi essi si sono dovuti adeguare:inoltre ci sono alcuni maschi che a prescindere hanno a cuore la cura di se, di tutto il loro corpo, compresi i capelli.

Un’acconciatura diventa quindi la protagonista di un look maschile curato e trendy, a prescindere se il taglio sarà pratico e corto o lungo e trasgressivo e originale. Ma nella cura dei capelli degli uomini sono tanti i particolari che,seppur banali all’apparenza, possono fare la differenza.

Come ben sappiamo gli uomini di base come carattere tendono ad essere pragmatici e pratici e questo vale anche per la cura del loro aspetto:in genere usano sempre lo stesso shampoo per lavare i capelli un tot di volte a settimana e il gioco è fatto.

Ma non sanno che con un po’ di impegno in più,con la ricerca dei prodotti validi i risultati sarebbero nettamente superiori. Basterebbe per esempio scegliere il gel per capelli idoneo o lo shampoo o il balsamo per rimanere stupiti dal cambiamento.

L’importanza dello shampoo

Lo shampoo è sicuramente un elemento fondamentale nella cura dei capelli:non tutti i prodotti sono uguali e ogni uomo dovrebbe trovare quello idoneo al suo cuoio capelluto. Ogni shampoo contiene ingredienti diversi con lo scopo di soddisfare le esigenze di ognuno.

Nel mercato si possono trovare quindi prodotti per capelli grassi, secchi,capelli colorati, antiforfora e tanto altro. Ma come scegliere uno shampoo perfetto per i propri capelli?La cosa principale da fare è quella di analizzare al meglio le proprie abitudini.

Ci sono uomini che lavano i capelli ogni giorno oppure addirittura più volte al giorno o poche volte a settimana;c’ è chi usa il gel o la cera per i capelli e chi preferisce non mettere niente; c’ è chi ha i capelli sfibrati oppure sono secchi.

In definitiva dopo aver analizzato i dati e le abitudini un uomo saprà quale shampoo comprare:facciamo alcuni esempi. Se un uomo ha i capelli piatti e poco vitali il consiglio sarebbe quello di sperimentare uno shampoo alla caffeina ,con lo scopo di nutrire le radici dei capelli e migliorare la circolazione.

Altro problema comune nei capelli degli uomini è la forfora:quest’ultima può avere tante cause quali la doccia troppo calda, oppure un utilizzo poco equilibrato dell’asciugacapelli e soprattutto per dei funghi che attaccano la cute.

Bisogna in questo caso utilizzare uno shampoo antiforfora e che può alleviare il problema grazie alla presenza di ingredienti particolari quali lo zinco piritone.

Usare il balsamo e altri trattamenti: perché?

Altro prodotto importante è il balsamo ,oltre lo shampoo ,in quanto è utile come pellicola protettiva per i capelli e li rende facili da pettinare e questo concetto vale soprattutto per i capelli crespi e ricci. Trattamenti particolari possono essere importanti per gli uomini che hanno capelli lunghi:un intervento intensivo pieno di ingredienti attivi e da fare almeno una volta a settimana potrà essere risolutivo a 360 gradi. Nel caso in cui la cute è ammalata o danneggiata ci vorranno trattamenti più profondi e per fortuna molti di essi sono anche rapidi e quindi basteranno pochi minuti e i capelli lunghi staranno meglio!

Invece chi vuole i capelli con un volume significativo dovrà optare per un tonico che di solito è composto da erbe e rigenera i capelli dalla radice alla punte.