“Accolgo con favore e sostengo l’ipotesi di ospitare a Roma l’Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica. Ma ribadisco la necessità di riaprire l’ex ospedale Forlanini come presidio sanitario pubblico”.

Lo dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Ben venga l’idea di ospitare nel Forlanini la sede della futura Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica, ma l’ex ospedale va riattivato anche per restituire ai cittadini una struttura sanitaria importantissima. Questa iniziativa potrebbe essere l’occasione per lanciare un segnale forte di investimento sulla sanità pubblica, per chiudere la stagione dei tagli e delle chiusure di presidi sul territorio.

Il sistema sanitario pubblico si è dimostrato fondamentale per rispondere in modo tempestivo e con professionalità alle emergenze, come quella determinata dal coronavirus. Va quindi salvaguardato e rafforzato”, conclude la sindaca Raggi.