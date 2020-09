UN PUNTO PER PALESTRINA – Corso gratuito di ricamo – Aperte le Iscrizioni

Aperte le Iscrizioni fino al 6 ottobre 2020

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI RICAMO PROGETTO “UN PUNTO PER PALESTRINA”. ANNO 2020.

Il Dirigente del Dipartimento Amministrativo

RENDE NOTO CHE

Art. 1 Iscrizioni

In esecuzione della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Amministrativo n. 1287 del 10/09/2020, sono aperte le iscrizioni per il corso di ricamo che si terrà nell’anno 2020 a Palestrina.

Art. 2 Tipologia del corso

TIPOLOGIA DEL CORSO:

corso di ricamo di circa 40 ore e per numero presunto di 10 partecipanti

Art. 3 Luogo di svolgimento

SEDE DELLE LEZIONI. Le attività si svolgeranno a Palestrina presso un centro di formazione in date e orari da definire una volta acquisite le domande di iscrizione.

Art. 4 Materie di formazione

FORMAZIONE. L’azione formativa comprenderà la realizzazione di ricami vari e si concluderà con l’esposizione dei lavori eseguiti durante il corso.

Art. 5 Destinatari

DESTINATARI. Il progetto è destinato a donne e uomini residenti nel comune di Palestrina, disoccupati, inoccupati, studenti, pensionati che vogliono investire il loro tempo nei laboratori di ricamo.

Nel redigere la graduatoria si darà il seguente ordine di precedenza: 1) disoccupati e inoccupati; 2) studenti; 3) pensionati. In caso di ulteriore parità si darà precedenza ai richiedenti con minore età anagrafica e in caso di ulteriore parità in base all’ordine di protocollo della domanda presentata.

Art. 6 Requisiti

REQUISITI PER L’ACCESSO. Possono presentare domanda coloro che hanno già compiuto 18 anni o che compiranno 18 anni entro il 31 dicembre 2020 e che siano disoccupati, inoccupati, studenti, pensionati. Non può presentare domanda chi svolge attività lavorativa a qualsiasi titolo.

Art. 7 Scadenza per l’iscrizione

La domanda di iscrizione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la copia di un documento in corso di validità deve essere compilata e trasmessa direttamente all’ufficio protocollo del Comune o tramite mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urp@comune.palestrina.rm.it e protocollo@comune.palestrina.legalmail.it entro il 06/10/2020. I modelli per l’iscrizione saranno scaricabili dal sito del Comune di Palestrina.

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Scaramella