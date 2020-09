Polizia Locale di Roma vs Dagospia: "Rettifichi le immagini sull'articolo della sparatoria di Biella"

POLIZIA LOCALE ROMA, UGL: DAGOSPIA RETTIFICHI LE IMMAGINI SULL’ARTICOLO INERENTE LA SPARATORIA DI BIELLA. INDECOROSO ASSOCIARE I VOLTI DI OPERATORI DI POLIZIA ,

AD AUTORI DI REATI COMUNI.

In merito all’articolo apparso in data odierna su Dagospia, inerente la rissa e la sparatoria avvenuta a Biella, il sindacato dei caschi bianchi romani UGL, chiede alla testata di rimuovere immediatamente le immagini, evidentemente di repertorio, associate alle gesta di criminali comuni.

Le immagini stesse, infatti, ritraggono non già persone impegnate a picchiarsi ma operatori della Polizia Locale di Roma Capitale, tra i quali è riconoscibile l’ex Comandante Generale Antonio Di Maggio, alla testa dei suoi uomini, durante un’operazione di sgombero degli occupanti abusivi del campo nomadi denominato “La Martora”.

La gran parte dei soggetti inquadrati svolgono a tutt’oggi servizio attivo, spesso in abiti civili ed impegnati in delicati compiti, anche in collaborazione con altre forze, circostanza che rende pericolosa, ancor prima che pregiudizievole, l’eventuale erronea identificazione con soggetti dediti alla criminalità comune”.

Così in una nota Marco Milani, Coordinatore Romano UGL PL