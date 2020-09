CITTA’ METROPOLITANA ROMA. SCUOLA BANCHI BIPOSTO, ZOTTA: “ABBIAMO CHIESTO ALLE SCUOLE DI FARE UNA RICOGNIZIONE. SARANNO STOCCATI O SMALTITI”

“I banchi biposto in eccedenza nelle scuole superiori saranno stoccati e quelli inutilizzabili smaltiti rispettando le norme ambientali. La Sindaca metropolitana Virginia Raggi in occasione della consegna dei banchi monoposto aveva anticipato l’impegno di Città metropolitana di Roma a provvedere allo stoccaggio dei banchi o allo smaltimento di quelli non più utilizzabili.

“Già ai primi di agosto i nostri uffici hanno fornito specifiche indicazioni ai Dirigenti scolastici sulle procedure da rispettare. Abbiamo nel frattempo individuato un nostro magazzino adeguato alle previsioni di deposito, presso idonei locali dall’Amministrazione”.

Teresa Zotta Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma