A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE RAMPA DI IMMISSIONE A24 ROMA-TERAMO

Dalla sera del 17 settembre

Roma, 17 settembre 2020 – Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di giovedì 17 e venerdì 18 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa, per chi proviene da Napoli, la rampa di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma est.

In alternativa si consiglia di percorrere la rampa di immissione sulla A24 Roma-Teramo, in direzione di Tivoli, uscire alla stazione di Tivoli e rientrare sulla A24 verso Roma.