Un bel colpo a centrocampo per la Vis Artena: arriva Marco Bayslak, centrocampista classe 2002. «Sono molto contento di questa nuova avventura alla Vis Artena.

Colpo della Vis Artena, ecco Marco Bayslak

Per me questa è la prima esperienza fra i grandi e non potevo scegliere piazza migliore per crescere. Non vedo l’ora che inizi il campionato per dimostrare il mio valore. Forza Vis Artena». Dalla famiglia rossoverde un caloroso benvenuto.