Reddito d’emergenza, online il servizio per le nuove domande

A partire da martedì 15 settembre è nuovamente possibile presentare la domanda di Reddito di Emergenza (REm), la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto infatti il riconoscimento, a domanda, di un’ulteriore mensilità di REm, in aggiunta a quanto eventualmente già erogato ai sensi del precedente decreto legge n. 34/2020.

Con la circolare n. 102 dell’11 settembre 2020 l’Istituto ha disciplinato nel dettaglio la nuova disciplina.

La nuova domanda può essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare individuato come il richiedente il beneficio, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, attraverso i seguenti canali: