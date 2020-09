Tivoli, 5 persone guarite dal Coronavirus nelle ultime ore

La direzione generale della Asl Roma 5 ha comunicato al Comune di Tivoli che cinque persone contagiate dal Sars-cov-2 nei giorni o nelle settimane scorse sono risultate negative al tampone.

In base ai dati della Asl, nel territorio tiburtino gli attualmente positivi, dunque, scendono a 28, per un totale di 49 persone guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria, mentre sono 82 in totale le persone risultate positive al nuovo Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi, delle quali cinque purtroppo quelle decedute e 15 gli operatori e le operatrici sanitarie colpite.

«La comunicazione della Asl è una bella notizia per Tivoli», commenta il sindaco Giuseppe Proietti, «i 28 attualmente positivi, però, sono una cifra che deve ancora farci molto riflettere sui nostri comportamenti quotidiani: sino a questa mattina i casi a nostra conoscenza erano 33, ora scendono di cinque, ma si tratta ugualmente di numeri mai raggiunti nel nostro territorio, nemmeno durante la fase più acuta della pandemia.

Spero che i numeri degli attuali positivi decrescano ancora e velocemente, ma tutti noi dobbiamo mantenere alta l’attenzione. Raccomando ancora molto vivamente l’osservanza di quelle norme comportamentali che possano aiutarci a limitare e controllare la diffusione del contagio: indossare la mascherina nei locali chiusi e anche nei luoghi all’aperto dove non sia possibile evitare assembramenti e cercare il più possibile di mantenere una distanza fisica di oltre un metro dalle altre persone. Da due giorni le scuole sono riaperte, aspettiamo di vedere se ci sarà un effetto della riapertura delle scuole anche sulla pandemia, noi intanto continuiamo a cercare di costruire le basi di un comportamento generale che rafforzi le nostre difese».

Il link del video in cui il sindaco Proietti fa il punto dei contagi (canale Youtube del Comune di Tivoli): https://youtu.be/BgppZtfuicU