Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 16 settembre 2020. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, mercoledì 16 settembre 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta – Sotto il cielo di Roma

23:50 – Porta a Porta

01:25 – Rai – News24

01:54 – Che tempo fa

02:00 – MOOD

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor – Dolore – Ti amo

23:00 – Parlamento Confronto serale tra i soggetti del SI e del NO in vista del Referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre.

23:30 – Il commissario Heller La vera Winnie

01:00 – Le ragazze di Piazza di Spagna 3

RAI 3

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

01:05 – Cultura presenta Redipuglia

01:55 – RaiNews24

RAI 4

21:20 – Traffik

22:47 – C’era una volta a Los Angeles

00:13 – X Files St 4 Ep 2 – La casa dei mostri

00:55 – X Files St 4 Ep 3 – Spiriti albini

02:16 – Vikings St 4a Ep 3

CANALE 5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – TEMPTATION ISLAND

01:05 – TG5 – NOTTE

01:39 – METEO.IT

01:40 – PAPERISSIMA SPRINT

ITALIA 1

21:30 – RAMBO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

22:16 – RAMBO – 2 PARTE

23:30 – DEMOLITION MAN – 1 PARTE

00:20 – TGCOM

00:23 – METEO.IT

00:26 – DEMOLITION MAN – 2 PARTE

01:40 – CONTAINMENT – TUTTO SEMBRA FINIRE

CANALE 20

21:04 – CONSTANTINE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – CONSTANTINE – 2 PARTE

23:39 – DELITTI INQUIETANTI – 1 PARTE

00:18 – TG COM

00:23 – METEO

00:25 – DELITTI INQUIETANTI – 2 PARTE

RETE 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – STASERA ITALIA NEWS SPECIALE

23:17 – NELLA MORSA DEL RAGNO – 1 PARTE

00:15 – TGCOM

00:17 – METEO.IT

CINE 34

21:10 – LA MIGLIORE OFFERTA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – LA MIGLIORE OFFERTA – 2 PARTE

23:46 – MALENA

01:40 – L’ ATTESA

RAI MOVIE

21:10 – Radiofreccia

23:10 – L’imbalsamatore

00:55 – Pericle il nero

02:45 – Io sono un campione

PARAMOUNT CHANNEL

20:45 – Happy Days

21:15 – Miss Marple

23:00 – Miss Marple

23:10 – Miss Marple

01:15 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

IRIS

21:00 – GAMBIT

23:02 – NON E’ MAI TROPPO TARDI

01:01 – LA PASION TURCA

02:54 – CIAKNEWS

TV8

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 12 Prima TV

21:30 – Dead Man Down – Il sapore della vendetta

23:45 – Gomorra – La serie Ep. 3

00:40 – Gomorra – La serie Ep. 4

01:45 – The Millionaire Tour

TV9

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Avamposti – 1^TVRoma criminale

23:00 – Avamposti – Cerignola – La quarta mafia

00:15 – Avamposti – Roma criminale

01:20 – Airport Security Spagna

01:45 – Airport Security Spagna

CIELO

20:25 – Affari di famiglia Offerta sexy

20:50 – Affari di famiglia I referti di Elvis

21:20 – Super Storm: L’ultima tempesta

23:05 – Così fan tutte

LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – Io e Gorbaciov

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – L’Aria Che Tira (r)

LA7 D

20:25 – Senti chi mangia

21:30 – Amori e disastri

23:20 – Gloria, una notte d’estate

01:40 – La mala educaxxxion

SPIKE

20:40 – Supernatural Il Custode Del Fratello

21:30 – I Fratelli Grimm e l’incantevole strega

23:50 – The Librarians …E La Corona Di Re Artu’

00:40 – The Librarians …E La Spada Nella Roccia

01:35 – Supernatural Il Prigioniero

TOP CRIME

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – IL SOGNO AMERICANO

22:00 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – IL SANTUARIO

23:00 – CHICAGO FIRE VII – IN GUERRA

23:45 – CHICAGO MED IV – DOLOROSI DISTACCHI

00:40 – CHICAGO P.D. VI – LIETO FINE

GIALLO TV

21:10 – Alexandra – 1^TVFrammenti di infelicita’

23:05 – Profiling – Gli anelli della catena

00:15 – Profiling – Immaginario

01:15 – Law & Order Ambizione