Palestrina, due positivi al Coronavirus in 48 ore: oggi un altro caso

In data 15 settembre 2020, la ASL Roma 5 ha comunicato che un nuovo paziente, residente nel Comune di Palestrina è risultato positivo al virus Covid-19 per contatto e si trova in isolamento domiciliare – spiegano dall’Amministrazione comunale.

Un altro positivo

Si ricorda che è possibile sostenere il tampone presso i porti e gli aeroporti di sbarco, oppure presso il drive-in di Colleferro, Via degli Esplosivi dalle ore 9,00 alle ore 20,00 preferibilmente con ricetta dematerializzata del medico o, in alternativa, con la documentazione di viaggio/soggiorno.

Per info: https://salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in e https://salutelazio.it/nuovo-coronavirus